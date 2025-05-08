Borsa günün ilk yarısında yükseldi (8 Mayıs 2025)

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 143,99 puan artış gösterdi. Toplam işlem hacmi 42,4 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,9, holding endeksi ise yüzde 0,68 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükseliş gösterirken, kimya petrol plastik sektörü yüzde 3,79 ile en çok kazandıran oldu.

ABD ile ticaret müzakerelerine dair olumlu gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, günün devamında Türkiye’de haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı, ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100’de 9.300 ve 9.400 puan direnç, 9.100 ve 9.000 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Borsa güne yükselişle başladı: Piyasalarda ABD rüzgârı! (8 Mayıs 2025)

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