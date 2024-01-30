Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi yükseliş eğilimindeydi ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,46 puanlık bir artışla 8.516,16 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 47,6 milyar lira idi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi ise yüzde 0,06 değer kazandı. Analistler, iç piyasalarda alımın ağırlıklı olduğunu belirtti ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade etti.

Analistler, günün kalanında ABD’deki JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini belirtti ve teknik olarak BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.