Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, İstanbul Borsası’nda günün ilk yarısında yüzde 0,52 artışla 8.516,16 puana çıktı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi yükseliş eğilimindeydi ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,46 puanlık bir artışla 8.516,16 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 47,6 milyar lira idi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi ise yüzde 0,06 değer kazandı. Analistler, iç piyasalarda alımın ağırlıklı olduğunu belirtti ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade etti.

Analistler, günün kalanında ABD’deki JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini belirtti ve teknik olarak BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.

Son Haberler
Boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdü Gündem
Boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdü
Keçiörengücü'nden iki imza birden Spor
Keçiörengücü'nden iki imza birden
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışını yaptı Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışını yaptı
Euro Bölgesi kritik eşikten döndü Ekonomi
Euro Bölgesi kritik eşikten döndü
Sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu Gündem
Sandık görevlilerine verilecek ücretler belli oldu
Sinsice ilerliyor aniden öldürüyor. Salgın gibi yayılıyor Sağlık
Sinsice ilerliyor aniden öldürüyor. Salgın gibi yayılıyor