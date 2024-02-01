Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,77 değer kazanarak 8.647,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi ise yüzde 2,4 değer kazandı. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesinin ardından risk iştahının gerilediği bir ortamda, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını gösteriyor.

Günün geri kalanında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) metni ve haftalık para ve banka istatistikleri, dünya genelinde imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı gibi önemli verilerin takip edileceği belirtiliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.800 seviyeleri direnç, 8.600 ve 8.560 puanlar ise destek konumunda bulunuyor. Bu bilgiler, yatırımcıların piyasa hareketlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Ancak her zaman olduğu gibi, yatırım kararları verirken kendi araştırmanızı yapmanız ve gerektiğinde bir finansal danışmana başvurmanız önemlidir.

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