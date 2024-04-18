Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 33,80 puanlık bir artışla 9.564,26 puana çıktı ve toplam işlem hacmi 39,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 3,01 ile spor oldu, en çok düşüş gösteren ise yüzde 3,01 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek politikalarına dair belirsizliklerin küresel hisse senedi piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti. Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu’nda Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceğine ve Orta Vadeli Program’ın (OVP) sonuç vereceğine dair inançlarının arttığını belirtti. “Yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısı geçen yıla göre değişti. Geçen yıl, yatırımcılar ortodoks politikalardan geri adım atılacağı ve programın uygulanmayacağı ihtimali konusunda endişeliydi. Bu yıl, bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani, artık programın sürekliliği hakkında soru sormuyorlar, sorular genellikle programın detaylarına odaklanıyor.” dedi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD’de Philadelphia Fed imalat endeksinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyeleri direnç, 9.500 ve 9.400 puan ise destek konumunda olduğunu belirttiler.