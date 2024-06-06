Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler değer kazandı

Günün ilk yarısında artış gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 63,09 puanlık bir artışla 10.414,04 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi ise 40,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi ise yüzde 0,13 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 4,04 ile bilişim sektörü elde ederken, en çok kaybı ise yüzde 1,90 ile spor sektörü yaşadı.

Analistler, global hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimine gitme beklentilerinin artması ve çip üreticisi Nvidia'nın olumlu performansıyla pozitif bir eğilim olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların dikkatini çektiğini ifade ediyorlar.

Diğer yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Ankara'da düzenlediği "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki ekonomik kırılganlıkların azaldığını ve endişelenmeye gerek olmadığını söyledi. Şimşek, "Önümüzdeki aydan itibaren enflasyonun keskin bir şekilde düşmeye başlayacağını, dezenflasyon dönemine girildiğini ve geçiş döneminin sona erdiğini" belirtti.

Ayrıca, Şimşek kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilendirmenin şu an için gündemlerinde olmadığını, ancak işlem bazında sınırlı bir vergilendirmenin mümkün olabileceğini dile getirdi.

Günün kalanında, iç piyasada haftalık para ve banka istatistiklerinin, dış piyasada ise ECB'nin faiz kararı ve Başkan Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin izleneceğini belirten analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın ise destek olarak görüldüğünü kaydettiler.