Borsa günün ilk yarısında yükseldi. En çok hangi hisseler kazandırdı (24 Aralık 2024)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,77 puan ve yüzde 0,21 artışla 9.646,33 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 25,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Borsa güne yükselişle başladı (24 Aralık 2024)