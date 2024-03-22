Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 21,71 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 9.162,41 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi yükselliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile metal ana sanayi oldu. Gayrimenkul yatırım ortaklığı ise kaybettirdi.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi dün günü alıcı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 9.140,70 puandan tamamladı. Yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artırımı etkili oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğini belirten analistler Fed'in toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.