Günün önemli şirket haberleri

Kaynak: Borsagündem
Günün önemli şirket haberleri
Güne başlarken, şirketlerin sermaye artırımları, iş anlaşmaları, ortaklık yapılarındaki değişimler, gibi önemli detaylar neler? İşte piyasanın önemli şirket haberleri…

#IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin 369.565.717 payının pay başına 10,00 lira fiyattan halka arzı onaylandı.
#AKENR #AZTEK #PKART #YAPRK - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Nisan’a kadar kredili işlem yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.
#ARTMS - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Nisan’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 19 Nisan’a uzatılmasına karar verildi.
#ASELS - Şirket ile MSB arasında 556,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
#ALVES - Turkrating ile imzalanan derecelendirme sözleşmesinin iptal edildiği belirtildi.
#ARDYZ - Şirket bağlı ortaklığı Signum Teknoloji ile CCN Teknik arasında Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Yardım Masası ve Entegre Tesis Yönetimi Yazılımı, Bakım, Destek ve Entegrasyon Hizmet Alımı işi için 8,6 milyon liralık sözleşme imzalandı.
#BURVA #DGATE - VBTS kapsamında şirket paylarına 19 Nisan’a kadar emir paketi tedbiri getirildiği belirtildi.
#BVSAN - Şirketin yurt dışı bir firma ile 10 adet vincin üretimi ve teslimi için 2,2 milyon euro tutarında sözleşme imzaladığı aktarıldı.
#CCOLA - Şirketin 6 milyar lira tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişinde yapılan başvuru SPK tarafından pozitif karşılandı.
#ESCOM - Şirket bağlı ortaklığı Alesta’nın For Physician Eğitim Sağlık Teknoloji’ye %2,5 ilave pay alımı yapacağı belirtildi.
#ERSU - Niğde Merkez’deki 38.058 m2 arazi ve binaların satılmasına karar verildiği aktarıldı.
#GEREL - Şirketin Marka Devir, Elektrikli Araç Şarj İstasyon Ağı Kurulum ve işletme lisans paylaşımı anlaşmalarına göre E365 firması beraber G - Charge Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Kurulumu ve işletilmesine yönelik yatırım kararı aldığı, ciroya 75 milyon lira katkının beklendiği açıklandı.
#ISCTR - 5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK’dan onaylandı.
#HKTM - Tunç Atıl, Nilüfer Atıl ve Sayın İlham Çelebi’nin halka kapalı paylarının Borsa'da işlem yapabilir statüsüne kavuşturmak amacıyla SPK'ya başvuru yapıldığı belirtildi.
#KBORU - Şirketin 4.000 ton hammadde alımı ve 8 milyon dolar ihracat taahhütlü Dahilde İşleme İzin Belgesi başvurusu yapmasına karar verildiği belirtildi.
#KOZAL - Şirket ile Türkiye Maden İş Sendikası arasında iki yıl süreli Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
#MARBL - Şirketin Verona’da lojistik depo kiralanmasıyla ilgili olarak sözleşme imzalama sürecinin tamamlandığı açıklandı.

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