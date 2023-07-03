Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,88 artışla rekor seviye olan 5.867,23 puandan başladı.

Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sen ne güzel adamdın Kemal abi
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Son Haberler
Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi Ekonomi
Bayramdan sonra piyasalar açıldı. Gözler Dolar ve Euro’ya çevrildi
Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı Spor
Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı
Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var Güncel
Buhar kazanı bomba gibi patladı ölü var
Uzmanından tiroit kanseri uyarısı Sağlık
Uzmanından tiroit kanseri uyarısı
Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor Ekonomi
Türkiye gıda enflasyonunda dünya liderliğine oynuyor
Uzağa bakınca çift görenler dikkat. Önemli hastalıkların belirtisi olabilir Sağlık
Uzağa bakınca çift görenler dikkat. Önemli hastalıkların belirtisi olabilir
Oyuncu Kadir Doğulu 'Felaket Tellalı''na rekor tazminat davası açtı Magazin
Oyuncu Kadir Doğulu 'Felaket Tellalı''na rekor tazminat davası açtı