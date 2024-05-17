Borsa haftayı rekorla kapattı. İşte en çok kazandıran hisseler

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa haftayı rekorla kapattı. İşte en çok kazandıran hisseler
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 artışla 10.643,58 puanla kapatırken, tarihinin en yüksek günlük ve haftalık kapanışını yapmış ve en yüksek seviyesini 10.652,28 puana çıktı.

Endeks, bir önceki kapanışa göre 323,61 puan yükselmiş ve toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,82, holding endeksi ise yüzde 2,50 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri artış gösterirken, bankacılık sektörü en fazla kazancı sağladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ihtiyatlı tutumunu sürdürmesi ve yayınlanan verilerin işaretleriyle karışık bir görünüm sergilerken, Türkiye iç piyasaları, bankacılık hisselerinin öncülüğünde olumlu bir fark yaratmıştı.

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Gelecek hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu’nun açıklayacağı faiz kararı, Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamaları, ABD’deki dayanıklı mal siparişleri, İngiltere ve Japonya’daki enflasyon oranları, dünya genelindeki hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi gibi önemli gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı bekleniyor.

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Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanların ise destek olarak izleneceğini belirtmişlerdi.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngörmekte, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak tahmin ediliyor.

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