Borsa İstanbul bu sene ne kadar kazandırdı?

Son zamanlarda her yaştan insanı içine çeken Borsa İstanbul, bu senenin en çok kazandıranları arasında yer alıyor. Özellikle bu sene 50’den fazla halka arz ile birçok yatırımcıyı cezbetmeyi başardı.

Şüphesiz 2023 senesinin en şahlananları arasında Borsa İstanbul geliyor.

Yurt içi piyasalarında özellikle 2023 senesi Borsa İstanbul’un senesi oldu.

Gerek halka arzları gerekse hisse yükselişleriyle olsun 2023’ün gözdesi Borsa İstanbul olmayı başardı.

Borsa İstanbul’un sene içinde değişimlerine kısa göz atalım.

Borsa İstanbul 2 Ocak 2023 senesinin ilk işlem gününe 5.554 seviyesinde giriş yaptı.

Sene içerisinde dönem dönem fiyat dalgalanmalarına da maruz kalan Borsa İstanbul’da dip seviyeler göründü ancak buradan kalkıp yükselmeyi de hatta şahlanmayı da bilip yatırımcısını sevindirdi.

3 Mayıs 2023 tarihinde 4.315 seviyesine gerileyerek dip yapan endeks, bu seviyeden tepki alımı başlatarak yükselişler yaşadı.

Bir diğer tepki alımını da 22 Haziran 2023 tarihinde 5.159 seviyesinde gösterdiği hareketiyle yaptı.

3 Ekim 2023 tarihinde 8.566 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.

18 Aralık 2023 tarihinde 7.993 seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul 2 Ocak 2023 senesinin ilk işlem gününe 5.554 seviyesinde giriş yaptı.

3 Mayıs 2023 tarihinde 4.315 seviyesine gerileyerek dip yapan endeks, bu seviyeden tepki alımı başlatarak yükselişler yaşadı.

3 Ekim 2023 tarihinde 8.566 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.

18 Aralık 2023 tarihinde 7.993 seviyesinde bulunuyor.