Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: Bankacılık zirvede

Kaynak: AA
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: Bankacılık zirvede

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 10.030,51 puandan başladı.

Özellikle bankacılık sektörü öne çıkarak endeksin yükselişine katkı sağladı. Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 45,58 puan artış kaydetti. Bankacılık endeksi yüzde 0,80 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,34 oranında değer kazandı. Sektör endekslerinin tamamı kazançla açıldı; bankacılık sektörü ise en fazla artış gösteren sektör oldu.

Dünkü işlem gününde ise küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle BIST 100 endeksi yüzde 0,37 oranında düşerek günü 9.984,93 puandan kapatmıştı. ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin, resesyon endişelerini körüklemesiyle küresel piyasalarda satıcılı bir hava hakim olurken, bugün yatırımcıların odağında ADP özel sektör istihdam verileri ve ABD'den gelecek diğer ekonomik veriler yer alıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasında bu aydan itibaren gevşemeye gideceği beklentisi, piyasalarda risk iştahını baskılarken, analistler BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.750 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini belirtti.

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