Borsa İstanbul'da düşüş hızlandı: BIST 100 endeksi 9.947 puana Geriledi

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da düşüş hızlandı: BIST 100 endeksi 9.947 puana Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74'lük değer kaybıyla 9.947,63 puana düştü

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,17 puan azalan endekste, toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör bazında bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,43 oranında değer kaybederken, turizm sektörü yüzde 0,86’lık artışla günün kazananı oldu. Buna karşılık, inşaat sektörü yüzde 1,81 oranında düşüşle en fazla gerileyen sektör olarak öne çıktı.

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Küresel piyasalarda ise ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yeniden alevlendirmesiyle satış baskısı yoğunlaştı. Yatırımcıların gözü, bu hafta açıklanacak olan ABD istihdam raporunda kalmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikasının gevşeme ihtimali artarken, ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuması risk algısını artırdı.

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Analistler, BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirterek, yurt içinde reel efektif döviz kuru verilerinin, yurt dışında ise ABD'den gelecek dış ticaret dengesi ve JOLTS açık iş sayısının yakından izleneceğini ifade ediyor.

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