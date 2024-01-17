Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 7,79 puan düştü ve toplam işlem hacmi 75,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,45 ile spor oldu, en çok değer kaybeden ise yüzde 1,15 ile metal eşya makine oldu.

Küresel pay piyasalarında, analistler Çin’den gelen karışık veriler ve Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayında faiz indirimlerine başlama beklentilerinin zayıflaması nedeniyle negatif bir seyir izlendiğini belirtti. Bugün açıklanan verilere göre, ABD’deki perakende satışlar geçen yılın Aralık ayında yüzde 0,6 artarak beklentileri aştı.