Borsa İstanbul için flaş iddia. “Sakın yapmayın” diyerek uyardı

Editör: Serhat Ağa

Borsa rekor üstüne rekor kırıyor. BİST 100 endeksi, mayıs sonundan bu yana yüzde 46 arttı.

Uzmanlar, enflasyondaki yükseliş beklentisinin yatırımcıları borsaya yönelttiğini açıklıyor.

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Borsa İstanbul için flaş bir iddia ortaya attı.

Karabat, borsaya operasyon çekildiğini öne sürdü. Karabat yatırımcıları uyararak “Sakın yapmayın” dedi.

İŞTE KARABAT’IN PAYLAŞIMLARI:

Ekonomide bir plan ve program yok. Döviz krizi aşılamıyor. Yabancı yatırımcı gelmeyince borsada bazı oyunların devreye alınacağı konuşuluyor. Uyarıyorum, sakın yapmayın.

Doğrudan istihdam yatırımına yabancılar gelmiyor. Körfez ülkeleri de gelmeyecek. Yabancı açısından enflasyon kadar artmayan döviz ve faiz yatırımları kilitliyor. Belirsizlik ve güvensizlik artıyor.

AKP’nin bu plansız hareketleri yatırımcılar tarafından net bir şekilde görülüyor. Seçimden bu yana sadece borsa tarafına kısıtlı bir döviz girişi oldu. Buna da yatırım denmez ancak sıcak para olduğu için Mehmet Şimşek bunu başarı olarak anlattı.

Bugün kredi risk primi (CDS) yeniden 400 puanın üzerine çıktı. Dolar uluslararası piyasalarda 27.40 TL seviyelerini dahi gördü. Kırılganlık çok fazla. Bu şartlarda yabancıların yatırım yapması söz konusu olamaz

Bu noktada borsaya yatırımcı girişini sağlamak için iki yol kullanılacak. Demir çelik gibi bu yıl diğer sektörlere göre daha kârlılıkta geride kalmış sektörlerdeki şirketler, “kâr patlaması yaşayacak” garantisi ile yabancılara sunulabilir.

Diğer yol ise bankacılık, ulaştırma ve savunma sanayi sektörlerinde “Enflasyonun ve kurun üzerinde yıl sonu büyüme” garantisi sunulacak. Maalesef borsamız büyük manipülasyonlara açık hale getiriliyor.

En fazla 1-2 yıl sunulacak sahte kârlılıklar sürdürülemez. Sonunda çok büyük döviz krizine neden olabilecek yatırımcı kaçışına neden olabilir. Algı politikasını bırakın ve üretimi artıracak reformları devreye sokun.

Ama bakıyorsunuz yeni ekonomi yönetimi göreve başlayalı 2 ay oldu ve vatandaşın cebindeki parayı almaktan, vergi artırmaktan başka bir şey yapmıyor. Vatandaşın tüketimi üzerine kurgulanmış bir vergi sistemi yürütülüyor.

Topluma para harcayamayacağı bir yoksullaşma dayatılıyor. Diğer taraftan borsa oyunlarıyla milli servet birilerine transfer ediliyor. Bunun adı rasyonel zemin değil, dümdüz ihanettir.