7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 5.001,97 puandan başladı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 10:25
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 artışla 5.001,97 puandan başladı

Borsa güne yatay başladı
+
Aa
-

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,83 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5.001,97 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06'yla sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,37'yle kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,85 değer kazancıyla 5.000,14 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de güçlü ekonomik verilerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırması ve uzun süre devam etmesi beklenen faiz artırımlarının resesyon endişelerini gündemde tutması ile belirsizliklerin arttığını, bu durumun küresel pay piyasalarını baskıladığını söyledi.

Enflasyon ve resesyon ikileminde kalan yatırımcılar açısından gelecek hafta gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının kritik olacağını vurgulayan analistler, bugünün veri gündeminde ise Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyümenin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dün 5.000 puanın üzerinde kapanan BIST 100 endeksi için bu seviyenin üzerinde kalıcı olup olunmayacağının takip edileceğini belirterek, 4.960 puanın destek, 5.050 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
3
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
4
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
5
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
6
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Davayı duyan Soylu Kılıçdaroğlu’na bir kez daha hakaret etti
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
7
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Öğrenci servisi devrildi. Yaralılar var
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
﻿Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.