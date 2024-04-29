Paket paket eroin çıktı

Kaynak: İHA
Paket paket eroin çıktı
Mersinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram eroin ile 4 kilo metemfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Mersin polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, paketler halinde toplam 5 kilogram eroin ve 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma yürüttü. Bu çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 4 kişi tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine özel harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 102 paket halinde toplam 5 kilo 72,5 gram eroin, 8 paket halinde ise 4 kilogram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 43 adet mermi, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 11 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınacağı ve ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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