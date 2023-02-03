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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 artışla 4.754,57 puandan başladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:03
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,05 artışla 4.754,57 puandan başladı

Borsa güne yatay başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,33 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 4.754,57 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91'le madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,48'le spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün 8 işlem günü süren düşüş serisini sonlandırmasının ardından günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 4.752,24 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıldığı umutlarına karşın beklentilerin altında kalan şirket bilançolarının resesyon kaygılarını artırdığını belirterek, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, yurt içinde de bilanço sezonunun hızlanmasının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ayrıca yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,66 artmasını beklerken, bu paralelde yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

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