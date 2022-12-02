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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 5.054,48 puandan başladı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 11:00
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,16 artışla 5.054,48 puandan başladı

Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,29 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 5.054,48 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26'yla tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,28'le ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,38 değer kazanarak 5.046,19 puanla kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 5.091,68 puana taşıdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz artırım hızında yavaşlamaya işaret eden açıklamalarının risk iştahını artırsa da para politikası sıkılaşma sürecine ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle açıklanacak verilerin önem kazandığını söyledi.

Bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ayrıca Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 seviyesinin direnç, 5.000 ve 4.950 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

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