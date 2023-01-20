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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son gününe yüzde 0,40 artışla 5.444,03 puandan başladı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:03
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,40 artışla 5.444 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,66 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 5.444,03 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,62'yle iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,07'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini üst üste 6'ncı işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,71 artışla 5.422,37 puandan tamamladı.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ihracatçılar için hazırlanan destek paketine ilişkin detayları paylaşacağı toplantının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

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