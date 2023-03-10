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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kaybederek 5.413,78 puana geriledi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 14:05
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 5.413,78 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kaybederek 5.413,78 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,45 puan değer kaybederek 5.413,78'e indi. Toplam işlem hacmi 37,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile metal, ana sanayi oldu.

Bu arada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

Analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam raporunun piyasaların odağında bulunacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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