21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.491,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:05
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 5.491,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
+
Aa
-

BIST 100 endeksi, 5.491,10 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,19 puan ve yüzde 0,65 değer kazancıyla 5.454,21 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,51 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,04 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile madencilik oldu.

Analistler, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ile güçlenen resesyon endişelerinin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, artan tahvil faizleri ve Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.