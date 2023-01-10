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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 5.175,59 puana yükseldi

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:51
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,09 artışla 5.175,59 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,61 puan değer kazanarak 5.175,59'a çıktı. Toplam işlem hacmi 43,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 3,82 ile turizm oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Analistler, Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı konuşmada gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.

Öğleden sonra veri gündeminde yurt dışında ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.200 ve 5.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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