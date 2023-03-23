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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 5.026,26 puana yükseldi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:14
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 5.026,26 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,19 puan değer kazanarak 5.026,26'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 28,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,38 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,35 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizliklerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyrin öne çıktığını belirterek, bugün gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını beklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin politika faizini 25 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Öğleden sonra ayrıca, veri gündeminde ABD'de yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvurularının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.080 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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