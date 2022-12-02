2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 azalışla 4.979,44 puana geriledi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:17
Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 azalışla 4.979,44 puana geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
+
Aa
-

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,75 puan değer kaybederek 4.979,44'e indi. Toplam işlem hacmi 52,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,64 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,90 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralıkta faiz artırım hızında yavaşlamaya işaret eden açıklamalarının risk iştahını artırsa da para politikası sıkılaşma sürecine ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle açıklanacak verilerin önem kazandığını söyledi.

Bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.950 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.