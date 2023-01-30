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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,18 artışla 5.201,07 puandan başladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,18 artışla 5.201,07 puandan başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,24 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5.201,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35'le metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,40'la orman, kağıt, basım oldu.

Cuma günü 5.000-5.250 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 5.191,83 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının para politikası kararları ile birlikte yoğun makroekonomik veri takvimi ve şirket finansal sonuçlarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise perşembe günü politika faizlerinde 50 baz puanlık artışa gideceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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