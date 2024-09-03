Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti

Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 düşüşle 10.021,80 puandan kapattı.

Gün içinde 88,38 puan gerileyen endekste, toplam işlem hacmi 78,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 düşerken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

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Sigorta sektörü yüzde 1,57 ile en çok kazandıran sektör olurken, madencilik sektörü yüzde 2,14 kayıpla en çok düşen sektör oldu.

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Küresel piyasalar, ABD’de açıklanacak istihdam verileri öncesi temkinli bir seyir izlerken, Fed'in para politikası adımlarına dair belirsizlikler devam ediyor.

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