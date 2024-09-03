Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti

Gün içinde 88,38 puan gerileyen endekste, toplam işlem hacmi 78,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 düşerken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sigorta sektörü yüzde 1,57 ile en çok kazandıran sektör olurken, madencilik sektörü yüzde 2,14 kayıpla en çok düşen sektör oldu.

Borsa İstanbul’da düşüş: BIST 100 Endeksi Günün ilk yarısında yüzde geriledi

Küresel piyasalar, ABD’de açıklanacak istihdam verileri öncesi temkinli bir seyir izlerken, Fed'in para politikası adımlarına dair belirsizlikler devam ediyor.

Borsa güne yükselişle başladı