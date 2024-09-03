Borsa İstanbul’da düşüş: BIST 100 Endeksi Günün ilk yarısında yüzde geriledi

Endeks, önceki gün 10.110,18 puandan kapanmıştı. Güne 20,29 puan ve yüzde 0,20 artışla 10.130,47 puandan başlayan BIST 100, saat 13.00 itibarıyla 32,25 puanlık bir düşüş yaşadı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.055,56 ve en yüksek 10.159,21 puanı gördü. Mali endeks yüzde 0,20 değer kazanırken, sanayi endeksi değişim göstermedi. Hizmet endeksi yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46’sı yükselirken, 50’si değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

ULUSLARARASI PİYASALARDA ALTIN VE PETROL FİYATLARI

• Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2.501 dolardan işlem görüyor.

• Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,6 azalarak 75,9 dolara geriledi.

DÖVİZ KURLARI

• Avro/dolar paritesi 1,1040

• Sterlin/dolar paritesi 1,3110

• Dolar/yen paritesi 145,90

İstanbul serbest piyasada dolar 33,9610 liradan, avro ise 37,5420 liradan işlem görüyor.

Borsa güne yükselişle başladı