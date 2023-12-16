Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran hisse belli oldu

Borsa İstanbul'da en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,01 kazançla 7.993,85 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da endekslerden İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 1,77, Sanayi Endeksi de yüzde 2,03'lük kayıpla kapadı. Teknoloji Endeksi yüzde 1,62, Mali Endeksi de yüzde 2,99 artışla bu haftayı tamamladı.

EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,05 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama’yı, yüzde 8,97 ile Akbank, yüzde 8,80 ile Coca Cola İçecek izledi.

En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 16,13 ile Sasa Polyester, yüzde 12,61 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 11,86 ile Mia Teknoloji oldu

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 375 milyar 312 milyon lirayla Koç Holding, 349 milyar 485 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 291 milyar 331 milyon lirayla Tüpraş oldu.