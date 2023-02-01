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Borsada devre kesici uygulandı. İşlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 18:25
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Borsa İstanbulda devre kesici uygulandı

Borsada devre kesici uygulandı. İşlemler geçici olarak durduruldu
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Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin saat 17:14:58 itibarıyla devreye girdiğini KAP'a bildirdi. Açıklamada, pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durduruldu.

AA'nın aktardığı habere göre Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 17:14:58 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

YAŞANAN DEĞER KAYIPLARI ARDINDAN UYGULANDI

İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacağının aktarıldığı açıklamada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı kaydedildi.

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

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Bu kader değil
1.02.2023 18:31
Ne uygulanırsa uygulansın düşüş durmuyor dengeler alt üst oldu şimdi faizler yükseliyor herkes zararda Allah yardımcımız olsun  
 
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