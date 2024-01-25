Borsa İstanbul’da flaş değişiklik

Kaynak: AA
Borsa İstanbul’da flaş değişiklik
Borsa İstanbul yapılan yeni değişikliği açıkladı. Buna göre VİOP piyasasında hatalı işlem dolayısıyla oluşan minimum zarar tutarında değişiklik yapıldı.

Borsa İstanbul VİOP piyasasında yapılan değişikliği duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla geçerli olmak üzere, hatalı emir ya da emirler dolayısıyla gerçekleşen işlem ya da işlemlerin iptali için aranılan kriterler arasında yer alan hatalı işlem iptaline konu olan işlem ya da işlemler dolayısıyla elde edilecek minimum zarar tutarında değişikliğe gidildi.

Zarar tutarının normal seans işlemleri için tam iş günü 17.30'dan önce (yarım iş günü 12.00'den önce yapılan başvurularda) minimum 100 bin lira, tam iş günü 17.30 ve sonrasında (yarım iş günü 12.00 ve sonrasında) yapılan başvurularda minimum 400 bin lira, akşam seansı işlemleri için yapılan başvurularda minimum 100 bin lira olarak belirlenmesine karar verildi.

Değişiklikle piyasa yapıcılara tahsis edilen kullanıcılarda, işlem yapılabilen sözleşme ve hesapların Borsa tarafından kısıtlandığı göz önüne alınarak, kullanıcı tahsisine ilişkin VİOP Prosedürü'nde yer alan ifadelerin güncellenmesi kararlaştırıldı.

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