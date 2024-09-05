Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında düştü: BIST 100 endeksi 9.962,61 puanla kapandı

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,32 puan azalarak 9.962,61 puana geriledi. Toplam işlem hacmi ise 33,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 1,18, holding endeksi ise yüzde 0,14 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında ise gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 1,46 ile en çok kazandıran sektör olurken, ticaret endeksi yüzde 1,37 oranında geriledi.

Küresel piyasalarda ABD'den gelen makroekonomik veriler, resesyon korkularını artırarak satıcılı bir seyir oluşturdu. Özellikle ADP özel sektör istihdamı verileri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri, risk iştahını olumsuz etkilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşemeye gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) hakkında bilgi verdi. Yılmaz, 2024 için büyüme oranının yüzde 3,5, 2025'te ise yüzde 4 seviyesine yükselebileceğini belirtti. Ayrıca, 2026 ve 2027 yıllarında büyüme oranlarının sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5'e çıkmasının beklendiğini vurguladı.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı, işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini takip edeceklerini belirtiyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.750 puan seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydediyorlar.