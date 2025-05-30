Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında düşüş devam etti (30 Mayıs 2025)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.059,85 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 33,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,17, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,9 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdi.

Analistler günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.