Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında neler oldu? Orta Doğu savaşı borsayı vurdu (23 Haziran 2025)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,48 puan ve yüzde 0,66 azalışla 9.142,89 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok değer kazanan yüzde 1,7 ile kimya petrol plastik, en fazla düşen yüzde 3,57 ile taş toprak oldu.

Orta Doğu'da süren gerilim küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), haziranda geçen aya göre 2,7 puan artarak 171,2 seviyesine çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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