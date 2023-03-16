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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 değer kazanarak 5.207,28 puana yükseldi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 14:32
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Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında yüzde 1,67 değer kazandı. 5.207 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 85,71 puan değer kazanarak 5.207,28'e çıktı. Toplam işlem hacmi 27 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,57 ve holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,42 ile ticaret oldu.

Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla küresel risk iştahının toparlandığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, Banka'nın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülüyor.

Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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