Borsa İstanbul'da kapanış verileri açıklandı

Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da kapanış verileri açıklandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 oranında bir değer kaybıyla 10.991,57 puanda tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,96 puan düşerken, toplam işlem hacmi 101 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi ise yüzde 1,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazanç sağlayan yüzde 2,56 ile inşaat sektörü olurken, en büyük kaybı ise yüzde 3,56 ile spor sektörü yaşadı.

Analistler, dünya genelindeki imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından küresel borsa piyasalarında negatif bir seyir gözlendiğini belirtti.

Yarın, Türkiye'de reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak; Almanya'da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de ise büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları gibi önemli veriler takip edilecektir. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek, 11.150 ve 11.250 puanları ise direnç olarak değerlendirilmektedir.

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