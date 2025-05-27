Borsa İstanbul’da sert düşüş: BIST 100 geriledi! (27 Mayıs 2025)

Günün ilk yarısında düşüş trendinde seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,28 puan ve yüzde 0,81 düşüşle 9.269,87 puana indi.

Toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,12 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,42 ile tekstil sektörü oldu.

Avrupa borsaları ABD kararıyla yükselişte: Neler oluyor? (27 Mayıs 2205)

Küresel piyasalarda, ABD’nin değişken tarife politikaları ve bu politikaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dair belirsizlikler, fiyatlamalarda belirleyici rol oynuyor.

Analistler, günün kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyeleri destek, 9.400 ve 9.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

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