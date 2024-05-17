Borsa İstanbul’da yeni tarihi rekor

Borsa İstanbul, yükselişlerini haftanın son işlem gününde de devam ettirdi. BIST 100 endeksi gün içi tarihi zirvesini 10.553 seviyesine taşıdı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise, gün içinde yüzde 3'ü aştı. Yabancı yatırımcının hisse senedi ve özellikle tahvil piyasasına güçlü girişinin yanında, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş borsayı destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 10.369 seviyesinden başlarken; saat 13.12 itibarıyla 10.538 seviyesinde bulunuyor.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,96 değerlenirken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,30 ve yüzde 1,77 oranında yükselişle hareketlendi.

Borsa İstanbul tarihi rekorları yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Rekor üstüne rekor kırarak 10.000’li seviyeleri aşıp, 11.000 rekoruna doğru koşuyor.

Sektörler arasında özellikle bankacılığın yüzde 3’ün üzerinde değer kazandığı BİST100 endeksinde, gün ortasında da bu yükselişler hız kesmeden sürüyor.

Holding sektörü de gün içinde yüzde 2’ ye yakın değer kazanarak yükselmeye devam ediyor.

Genel olarak yükseliş trendinin haki olduğu borsa, gelecek hafta açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. Merkez bankasının alacağı karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor.