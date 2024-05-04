Borsa rekor kırdı en çok kazandıranlar da belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksi bu hafta tarihinde ilk kez 10 bin puanı geçti, rekorla kapandı. Haftanın en çok kazandıran hisseleri de belli oldu.

BIST 100 endesi bu hafta yüzde 3,64 yükseliş kaydetti. Endeks ulaştığı 10.276,88 puan ile tüm zamanların en yüksek rakamı oldu.

Bu haftaki yükselişte ise en çok değer kazanan hisseler de belli oldu. Yüzde 14,18'lik artışla Sasa ilk sırada yer aldı. Sasa'yu yüzde 14,03 artış ile Vestel Elektronik ve yüzde 11,43 ile Kontrolmatik oldu.

Bu hafta en çok kazandıran hisseler listesinde ilk 10 da ortaya çıktı buna göre ilk onda Kayseri Şeker, Mavi Giyim, Albaraka Türk, Kardemir D, Smart Güneş Enerjisi, Tekfen Holding ve Qua Granit yer aldı.

Bu hafta yatırımcılarını üzen BIST-100 şirketleri de vardı. İlk 10'u Doğuş Otomotiv, Reeder, Mia Teknoloji, Agrotech Teknoloji, Enka İnşaat, Zorlu Enerji, Tofaş, Batı Çimento, YKB ve Ahlatçı Gaz oluşturdu.

Yatırımcısına en çok kaybettirenler listesinin ilk sırasında Birlik Varlık Yönetim yer aldı. İkinci sırada Beşiktaş yerleşirken, sırasında Akenerji, Creditwest Faktoring, Edip Gayrimenkul, Rönesans Gayrikmenkul, Birleşim Mühendislik, Kuştur, Trend GMYO, Odine Teknoloji ilk on şirketi oluşturdu.