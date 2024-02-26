Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 36,91 puan ve yüzde 0,39 değer kazandı, 9.411,11 puana çıktı.

Hem bankacılık endeksi hem de holding endeksi artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok bilişim sektörü kazandırdı. Tek kaybettiren ise yüzde 0,52 ile turizm oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, Cuma günü 9.374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.416,70 puana taşıdı.

Küresel pay piyasalarında, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahının yerini temkinli bir seyre bıraktığını belirten analistler bu hafta ABD'de ve yurt içinde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bu arada düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 284 baz puana indi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.

Analistlere göre, BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olacak.