Borsada 2022’den beri en derin kayıp

Kaynak: Haber Merkezi
Borsada 2022’den beri en derin kayıp

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un parlamento için erken seçim çağrısı yapması Fransa piyasalarında son birkaç senenin en büyük sarsıntısını meydana getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkmasıyla Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararı vermişi.

AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırada yer almıştı. Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci sırada olmuştu.

Seçimde merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler (LR) ise yüzde 7,3'lük oy farkıyla beşinci olmuştu.

Ülkede Ulusal Meclis için yakın zamanda yeni seçimlerin yapılacağı beklentisi yatırımcılar arasında belirsizliği tetiklerken, sağcı bir hükümetin kurulma ihtimali yatırımcılar için şartların giderek daha "belirsiz" hal almasına neden oluyor.

Mevcut siyasi istikrarsızlığın bir mali krize yol açıp açmayacağı sorusuna "evet" diyerek Le Maire, "Bunun nedeni, evet ya da hayır, bu borcu finanse etmeye devam edip edemeyeceğimiz sorusuyla ilgili olarak masada olan siyasi programlardır.” İfadelerini kullandı.

Siyasi belirsizlik Fransız banka hisselerinde baskıyı meydana getirirken, ülkenin risk primi son 7 senenin en yüksek seviyesini gördü.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 77 baz puanla son 7 senenin zirvesini gördü.

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