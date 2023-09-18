Borsada açılış seansına yeni düzenleme. Aracı kurumlara bildirildi

Borsa İstanbul'un açılış seansına yeni düzenleme getirdi. Borsa İstanbul aracı kurumlara geçtiği bilgiye göre açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar alındı. Düzenleme 25 Eylül 2023 tarihinden yürürlüğe girecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Borsada açılış seansına yeni düzenleme. Aracı kurumlara bildirildi

Borsa İstanbul tarafından aracı kurumlara yapılan açıklamada, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildiği belirtildi.

Pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

25 EYLÜL TARİHİNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar’da, Ana Pazar’da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi. VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı. Bu arada söz konusu düzenlemelerin 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de kaydedildi.

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