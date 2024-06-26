Borsada fırtına. Büyük parayı alıp gittiler

TCMB açıkladı, yabancıların hisse satışlarını sürdürdükleri ortaya çıktık. Hem de beş haftadır...Yurt dışındaki yerleşik kişiler sadece geçen hafta sattığı hisseler 439,2 Milyon doları buldu. Bu rakam son beş haftada ise toplam hisse satışları 1,74 milyon dolara yükseldi.

Rakamlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14 Haziran haftasına ilişkin menkul kıymet istatistikleriyle ilgili yaptığı açıklamada ortaya çıktı. TCMB rakamlarına göre yurt dışındaki yerleşik kişilerin hisse satışları son beş haftada en üst seviyeye çıktı. Bu durum geçen hafta da sürdü.

Yabancılar, son 5 haftada sattığı hisse toplamı 1,74 milyar dolarla çıktı. TCMB verilerine göre yabancıların hisse satışı ise 439,2 milyon dolarl olarak kayıtlara geçti.

Böylece 14 haziran haftasında yabancıların hissete senedi stoku 40 milyar 331,9 milyon dolar oldu. TCMB'nin aktardığı bigilere göre yabancılar aynı haftada 791,7 milyon dolarlık DİBS Devlet İç Borçlanma Senedi alımı gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların DİBS stoku 11 milyar 235,7 milyon dolara olarak TCMB kayıtlarına geçti.