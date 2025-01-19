Borsada işlem görüyordu! Seramik devi iflas ettiğini duyurdu

Umpaş Holding'in bağlı şirketi Seranova Seramik'in iflasına karar verildi.

Umpaş Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada dava kapsamında tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve şirketin iflasına karar verildiği bildirildi.

Türk gıda devi iflasın pençesinde. 2 bin metrekarelik tesiste üretim yapıyor

KAP'A BİLDİRİLDİ

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Seranova Seramik’in Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülen konkordato davasında mahkeme, dosya kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiser heyetinin görevinin sonlandırılmasına ve şirketin iflasına karar vermiştir.

Ancak karar HMK'nun 345. maddesi uyarınca 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolunun açık olduğuna karar verilmiştir."

İSTİNAF YOLUNA GİDİLECEK

Umpaş Holding, iflas kararına ilişkin istinaf yolunun açık olduğunu ve şirketin bu hakkını kullanarak bir üst mahkemeye başvuracağını duyurdu.

Seranova Seramik, 2000 yılından beri üretim yapıyordu.