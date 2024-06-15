Borsada kazandıran ve kaybettirenler belli oldu

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Borsada kazandıran ve kaybettirenler belli oldu

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok kazandıran üç hisse belli oldu. Mavi Giyim ilk sırada yer alırken, en çok kaybettiren ise Alfa Solar Enerji oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta kazandıranlar ve kaybettirenler ortaya çıktı. BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 3,28 değer kazandı. Endeks haftayı 10.471,32 puandan kapadı.

Borsa İstanbul Mali endeksi haftayı yüzde 2,39'luk değer kazancı ve 11.745,79 puandan tamamladı. Hizmetler Endeksinin yüzde 4,92 artışla 9.974,16 puandan kapattı. Sanayi Endeksindeki kazanç oranı 2,07 olurken, 14.150,32 puandan haftayı tamamladı. Teknoloji Endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla kapattı.

KAZANDIRAN MAVİ GİYİM OLDU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bu hafta en çok kazandıran hisse senetlerinin başında yüzde 14,52'luk kazançla Mavi Giyim olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada yüzde 12,16 yer aldı. Üçüncülüğü ise yüzde 12,06'lık artışla BİM Birleşik Mağazalar izledi.

EN ÇOK KAYBEDEN HİSSELER

BIST 100 endeksinde kaybettirenler listesinin başında yüzde 7,02'lik düşüşle Alfa Solar Enerji yer aldı. Yüzde 6,93 ile Girişim Elektrik Sanayi ikinci kaybettiren, yüzde 6,81 ile Kontrolmatik Teknoloji üçüncü kaybettiren olarak sıralandı.

KOÇ EN DEĞERLİ ŞİRKET OLDU

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirket 551 milyar 557 milyon lirayla Koç Holding oldu. Garanti Bankası, 440 milyar 580 milyon lirayla ikinci en değerli şirket olurken, üçüncü şirket ise 430 milyar 215 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

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