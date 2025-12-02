İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlendi.

SPK RAPORLARI İLE ORTAYA ÇIKAN DOLANDIRICILIK

SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul Merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulundukları belirlendi.

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'de futbol oynadığı dönem

GÖKHAN GÖNÜL VE AREF GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Gözaltına alınan iki isim ise futbolcu çıktı. Eski sağ bek ve şimdilerde Fenerbahçe'nin futbol aklı olarak göreve getirilen Gökhan Gönül ile profesyonel futbolcu Emrullah Şalk da gözaltına alınanlar arasında olması dikkat çekti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programında ülizyonist gösterileriyle birinci olan Aref Ghafourı de gözaltına alınan isimler arasında oldu.

Başsavcılık açıklamasında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi.

Şüpheliler; Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç, isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.