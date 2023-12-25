Borsada operasyon iddiaları

İstanbul Borsası’nda polisin operasyon yapacağı ve bazı oyuncuların göz altına alınacağı iddia ediliyor.

Aslında bu iddialar son bir aydır var.

Bazı oyuncuların son dönemde bazı hisse senetlerinde pozisyonlarını korkudan kapattıkları da konuşuluyor.

Öyle ki, operasyon yapılacak oyuncuların isimleri bile dolaşıyor.

İşte bu iddialar borsada gergin seanslara neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü borsaya yönelik yaptığı konuşmalar bu işin tuzu biberi oldu. Borsa yüzde 2’den fazla düştü.

Borsada en son operasyon geçen yıl Eylül ayında olmuştu.

8 borsa oyuncusu gözaltına alındı ve bunlardan bazıları tutuklanmıştı.

O dönemi bir hatırlayalım hisseler günlerce taban olmuştu.

Yani manipülasyonu önlemek için yapılan operasyon büyük bir manipülatif harekete neden oldu.

Birçok yatırımcı banka hisseleri gibi borsanın dev şirket hisselerinde batmıştı.

Şimdi aynı korku var.

Bir gazeteci olarak uzun süredir bu operasyon iddialarını araştırıyorum.

Görüştüğüm üst düzey yetkililer bu operasyon iddialarını yalanlıyorlar. Zira polis operasyonun milletin ağzında sakız olamayacak kadar gizli yürütüldüğü belirtiliyor.

Peki bu operasyon iddialarının arkasında ne var?

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere SPK’nın rahatsız olduğu hareketler var.

Bunlar hem şirket patronu hem de oyuncu. Yani borsanın en önemli sorunu trader değil insaider. Daha açık bir dille içerden bilgi ticareti.

Yaklaşık 20 kadar halka açık şirket patronunun piyasa oyuncularıyla kol kola olduğu bilinen bir gerçek.

İkinci sorun Twitter ve Telegram gibi kanallar üzerinden küçük yatırımcıya kurulan tuzaklar.

Bunlar sağlıklı borsa işleyişini bozan unsurlar.

SPK bir süredir bu kanalları ciddi olarak inceliyor ve takip ediyor. Bunlara yönelik SPK düzenlemesi yapılıyor.

Yani Twitter da adam herhangi bir hisseyi pazarlıyor ama incelemede adamın o hisseyi hiç alıp satmadığı görülüyor. Tabii ki arka planda bunu para karşılığı mı yaptı yoksa farklı bir hesaptan mı yaptı bilinmiyor.

İşte bunlara yönelik ciddi bir düzenleme geliyor.

Yine manipülasyon ve insidere yönelik hem hapis hem büyük para cezalarını kapsayacak yasal düzenleme de kısa süre içinde Meclis’e gelecek.