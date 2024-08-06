Borsada rüzgar tersine döndü

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 268,26 puan ve %2,71 artışla 10.161,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi %2,78, holding endeksi %2,62 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, ulaştırma sektörü %4,07 ile en fazla kazandıran oldu. Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre %5,54 değer kaybederek 9.893,41 puandan tamamlamıştı.



ABD VERİLERİ RAHATLAMA SAĞLADI



Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin artmasıyla yaşanan tarihi satış baskısının ardından bugün toparlanma eğilimindeydi. ABD'de dün açıklanan verilere göre, hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında sektörde genişlemeye işaret ederek biraz rahatlama sağladı. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü PMI, temmuzda aylık bazda 2,6 puan artışla 51,4'e yükselerek piyasa beklentilerine paralel yaşandı.



Bu gelişmelerle birlikte Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip edildi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomi zayıflıyorsa kısıtlayıcı politika duruşunu sürdürmenin mantıklı olmadığını ifade etti. Goolsbee, "İstihdam rakamları beklenenden daha zayıf geldi ancak henüz resesyona benzemiyor" ifadesini kullandı. Fed'in acil toplantıya giderek faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı, fakat faiz artışları ve indirimleri gibi tüm seçeneklerin her zaman masada olduğunu belirtti. Goolsbee, ekonomide bir bozulma olursa Fed'in müdahale edeceğini söyledi.



Analistler, ABD'de açıklanan veriler ve Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında piyasaların bir nebze rahatladığını ifade etti. Japon piyasaları öncülüğünde dün görülen düzeltmenin aşırı olabileceği düşüncesiyle bugün piyasalarda risk iştahının arttığını belirten uzmanlar, yatırımcıların temkinli davranabileceğini aktardı. Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.