Borsada sert düşüş: BIST 100 neden geriledi? (27 Haziran 2025)

Kaynak: AA
Borsada sert düşüş: BIST 100 neden geriledi? (27 Haziran 2025)

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 düşerek 9.244,46 puana geriledi. Küresel piyasalarda ABD ticaret anlaşmaları iyimserliği etkili olurken, gözler PCE fiyat endeksinde.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,59 puan ve yüzde 0,61 azalışla 9.244,46 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 27,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde tek değer kazanan yüzde 0,38 ile turizm, en fazla düşen yüzde 2,92 ile finansal kiralama faktoring oldu.

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Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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