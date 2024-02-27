Borsada teknoloji endeksi tarihi rekoru kırdı

Dünya genelinde merkez bankalarının faiz politikasına yönelik belirsizlikleri devam ederken, borsalar rekor kırıyor. New York Borsası'nda endekslerde teknoloji hisselerinin performansı dikkati çekerken, geçen hafta Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması da dünya genelinde pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Analistler, yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin, Nvidia öncülüğünde gelecek zamanlarda da piyasaların yönü üzerinde ekili olabileceğini belirtti.

İlgili gelişmelerle 9.450,48 puanla tarihi zirveyi aşarken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 23'ün üzerinde getiriyle dünyanın önemli endekslerini arkasında bıraktı.

Sene başından beri yüzde 75'in üzerinde değer kazanan teknoloji endeksi de 17.031,65 seviyesine ulaşarak tarihi zirveyi gördü. Analistler, küresel piyasalarda TL varlıklara olan ilginin gittikçe arttığını ve bu durumun varlıkların performansı üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.